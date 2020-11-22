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Rusya’da maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

İsmi açıklanmayan saldırgan tutuklandı

22 Kasım 2020 12:04

Rusya’da otobüse maskesiz binen çifti uyaran yolcu bıçaklanarak öldürüldü.

Rusya'nın St.Petersburg kentindeki Leningrad bölgesinde, ismi açıklanmayan 53 yaşındaki yolcu otobüse maskesiz binen çifti uyardı.

Uyarıları dikkate almayan yaşları 40 ve 34 olan erkek ve kadın çift, maske uyarısında bulunan kişiye yumruklarla saldırdı. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. 

İsmi açıklanmayan ve çifti maske takmaları konusunda uyaran kişinin, otobüsün dışına itildiği ve daha sonra maske uyarısında bulunduğu yolcu tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı, ismini açıklamadığı saldırganın tutuklandığını ifade ederek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: DHA

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