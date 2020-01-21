Rusya'da köy evinde yangın: 11 kişi hayatını kaybetti

Rusya’da bir köy evinde çıkan yangında ev tamamen kül oldu. Çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Tomsk şehrindeki Priçulımskiy köyünde bir kereste fabrikası işçisinin evinde yangın çıktı. Tek katlı 208 metrekarelik ahşap evde gece saatlerinde çıkan yangın bütün evin kül olmasına neden oldu. Binada bulunan orman işçileri kaçmaya fırsat bulamazken, kurtulan olmadı. Yangında, 11 işçinin tamamı hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çabası sonuçsuz kaldı.

11 işçinin cansız bedenleri yanan evden sabah saatlerine doğru çıkarılabildi.

Yangının çıkış nedeni belirsizliğini korurken, bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.