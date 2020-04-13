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Rusya'da Koronavirüs vakalarında rekor artış

13 Nisan 2020 13:10

Rusya'da bir günde kaydedilen rekor sayıdaki 2 bin 558 korona virüsü vakası ülkede toplam vaka sayısını 18 bin 328'e çıkarırken ölü sayısı da 148'e yükseldi.

Rusya'da Koronavirüs salgınının (Covid-19) ortaya çıktığı günden bu yana bir gün içindeki en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son bir günde 2 bin 558 vaka tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 18 bin 328'e yükseldi. Ülkede 18 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının ise 148'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada son 24 saatte 179 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu olduğu, toplam taburcu olanların sayısının bin 470'e yükseldiği belirtildi.
Öte yandan, geçtiğimiz 11 Nisan'da Çin'in Heilongjiang eyaletinden ayrılan 10 kişilik sağlık ekibi, cerrahi maske, N95 maske ve koruyucu kıyafetler ile diğer tıbbi malzemeleri taşıyan uçakla Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelmişti.

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