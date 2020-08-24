Rusya'da IŞİD operasyonu: 3 militan silahlı çatışmada öldürüldü

Rusya’da terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda çatışmaya giren 3 militan vurularak öldürüldü.

Rusya’da Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’ne bağlı istihbarat elemanları tarafından Kafkasya ülkelerinden İnguşetya’da bulunduğu tespit edilen 3 IŞİD militanına operasyon gerçekleştirildi. Ağır zırhlı araçlar ve donanımlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda militanların hücre evinin çevresi sarıldı. Daha sonra IŞİD militanlarına teslim olmaları yönünde çağrılar yapıldı. IŞİD militanları ise ekiplerin teslim ol çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Ekipler bu kez militanlara ağır silahlarla ateş edince uzun süren çatışmada sırasında 3 IŞİD militanı öldürüldü. Militanların hücre evinden dumanlar yükselirken, ekipler içeride incelemelerde bulundu. Hücre evinde örgüte ait dokümanlar, çok sayıda patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan maddeler ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

Çatışmayla ilgili yapılan açıklamada örgüte yönelik operasyonların devam ettiği, örgütün yeni bir saldırıya hazırlandığı sırada hücre evine baskın yapıldığı ve örgüte ait çok sayıda doküman ve silahın bulunduğu ifade edildi. Çatışmada öldürülen IŞİD militanlarının isim ve uyruklarına dair bir bilgi paylaşılmadı.