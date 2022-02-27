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Rusya'da halk, ATM'lere akın etti

ATM’lerdeki yoğunluk nedeniyle bazı bankamatiklerde para kalmadığı, bu yüzden bazı kişilerin para çekemediği öğrenildi

27 Şubat 2022 16:26

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle yaptırıma uğramasının ardından Rus halkı ATM’lere akın ederek, uzun kuyruklar oluşturdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 4. gününde devam ederken, Rusya’nın yaptırıma uğramasının ardından paniğe kapılan Rus halkı ATM’lere akın etti. Rus para birimi rublenin değer kaybetmesi ve Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ardından halk, banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ATM’lerdeki yoğunluk nedeniyle bazı bankamatiklerde para kalmadığı, bu yüzden bazı kişilerin para çekemediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

 

 
rusyahalkatm

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