T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rusya'da gözaltına alınan savaş karşıtı gösterici: "Beni tutuklamayın, Putin'i tutuklayın"

25 Şubat 2022 09:12

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından savaş karşıtları eylem gerçekeştirdi.

Rusya'nın operasyonlarına karşı çıkan binlerce kişi sosyal medyadan örgütlenerek, başta başkent Moskova olmak üzere St. Petersburg ve Ekaterinburg gibi büyük kentlerde sokaklara indi. Gündüz bireysel protestolarla başlayan gösteriler, akşam saatlerine doğru kalabalık gruplar halinde devam etti. Ellerine aldıkları dövizlerde büyük kentlerdeki meydan ve caddelere çıkan kişiler, “Savaşı durdurun” ve “Putin istifa” gibi sloganlar atarken, gözaltına alınan bir gösterici ise, "Beni tutuklamayın, Putin'i tutuklayın" diye bağırdı.

PutinRusyaprotestoPutin'i tutuklayın

Diğer Videolar

Perinçek'ten 'sığınmacılar' açıklaması: Amerika merkezli bir kampanya yürütülüyor, başında da Ümit Özdağ var

Antalya'da yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu

Amatör lig maçını kamyon ve römorkların üzerinden izlediler

TikTok akımı için mesire alanını yaktılar

Çöp toplarken uçuruma yuvarlandı

Davutoğlu'nun o sözleri tekrar gündemde: Benden sonraki başbakan ve bakanlar milyarlarına milyar kattı, haram yediler!

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24