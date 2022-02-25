Rusya'da gözaltına alınan savaş karşıtı gösterici: "Beni tutuklamayın, Putin'i tutuklayın"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından savaş karşıtları eylem gerçekeştirdi.

Rusya'nın operasyonlarına karşı çıkan binlerce kişi sosyal medyadan örgütlenerek, başta başkent Moskova olmak üzere St. Petersburg ve Ekaterinburg gibi büyük kentlerde sokaklara indi. Gündüz bireysel protestolarla başlayan gösteriler, akşam saatlerine doğru kalabalık gruplar halinde devam etti. Ellerine aldıkları dövizlerde büyük kentlerdeki meydan ve caddelere çıkan kişiler, “Savaşı durdurun” ve “Putin istifa” gibi sloganlar atarken, gözaltına alınan bir gösterici ise, "Beni tutuklamayın, Putin'i tutuklayın" diye bağırdı.