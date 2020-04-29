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Rusya'da Ebeko yanardağında patlama sonrası kül yağmuru kamerada

29 Nisan 2020 16:23

Rusya'nın Kuril Adaları’ndan biri olan Sahalin Adası’ndaki Ebeko yanardağında patlama meydana geldi.

Yerel medya, patlamanın ardından küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını duyurdu. Daha sonra gökyüzüne yayılan küller, yağmur olarak Severo-Kurilsk kentine yağdı.

O anlar ise bölge halkı tarafından an be an görüntülendi. Öte yandan Kuril Adaları’ndaki Ebeko yanardağının 1156 metre yüksekliğinde olduğu ve bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olduğu belirtiliyor.

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