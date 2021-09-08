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Rusya'da bir tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı kapıp kaçtı

Ağzıyla kamerayı alan tilki yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

08 Eylül 2021 09:50

Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki, Shiveluch Yanardağı'nı görüntüleyen bir kamera dağlarda gezen tilki tarafından kaçırıldı.

Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki en büyük ve aktif yanardağı olan Shiveluch Yanardağı'nı birçok gezgin ve bilim insanı görüntülemeye devam ediyor. Lav püskürtmeye devam eden yanardağın görüntülerini almak isteyen bir grup dağcı, kameralarını tam cepheden gören bir noktaya kurdu. Kameralar görüntü aldığı sırada dağlarda gezen bir tilki görüldü. Tilki çevredekileri aldırış etmeden kameraya doğru yöneldi. Ağzıyla kamerayı alan tilki yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Kameranın kayıtta olduğu bu anlarda tilkinin dili görüntülenirken, yaşananlara şahit olan gruptakilerin kahkaha sesleri de duyuldu.

Tilkinin çaldığı kamerayı bir süre ağzında götürdüğü ve yakındaki bir noktaya bıraktığı görülürken, yanardağını görüntüleyen grubun tekrar kamerasına kavuştuğu öğrenildi. 

Rusyakamera çalan tikliShiveluch Yanardağı

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