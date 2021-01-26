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Rusya'da bir protestocu polislerin elinden böyle kurtuldu! O kaçış anları sosyal medyada gündem oldu

Polisin elinden kurtulmayı başaran göstericinin o anları sosyal medyada gündem oldu

26 Ocak 2021 16:11

Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik başlatılan gösteriler devam ediyor. Sokakta polis ile göstericiler karşı karşıya gelirken, gözaltına alınmak istenen bir gösterici sosyal medyada gündem oldu. Polisin elinden kurtulmayı başaran göstericinin o anları sosyal medyada gündem oldu. 

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin geçen aylarda zehirlenirken, bu durum ülkede karışıklığa yol açtı. Navalny, kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zehirlediğini iddia etti.

Almanya'da tedavi altına alınan Navalny ülkesine döndükten sonra gözaltına alınırken, bu durumdan kısa bir süre sonra Putin'e ait olduğu iddia edilen bir yapıyı ifşa etti.

Rusya'da vatandaşlar Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik gösteriler düzenlerken, binlerce protestocu polis ile karşı karşıya geldi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, polis yakaladığı göstericileri gözaltına alırken, o gösterilerden birinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir genç kalabalık polis grubundan kurtulmayı başardı. 

Metro girişine doğru hareket eden gösterici daha sonra metrelerce yükseklikten atlayarak polislerden kaçtı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

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