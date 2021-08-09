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Rusya’da anaokuluna giren bıçaklı bir adam görüntülendi

Polis, şahsı arıyor

09 Ağustos 2021 21:10

Rusya’nın Leningrad bölgesinde bıçaklı bir adamın özel bir anaokuluna ait alana girdiği öğrenildi.

Bölge idaresinin Telegram kanalında yayınlanan açıklamaya göre, Rusya’nın Leningrad bölgesinde yer alan Kudrovo kentinde bıçaklı bir adam, özel bir anaokulunun alanına girdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, ön bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı.

Anaokulundaki görevliler polisi çağırdı, ancak güvenlik görevlisini fark eden saldırgan, polis gelmeden önce ortadan kayboldu.

Rusya İçişleri Bakanlığı, olayı doğruladı ve bıçaklı adamın davranışlarının normal olmadığını bildirdi. Polis, şahsı arıyor. 

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