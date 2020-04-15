Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

5 Mayıs 2019 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova'daki havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri yayınlandı.
Rusya Soruşturma Komitesi, kazadan yaklaşık bir yıl sonra kaza anının video görüntülerini yayınladı. Görüntülerde alev topuna dönen uçağın acil iniş yaptığı sırada kaydığı görülüyor.
Başkent Moskova’da 5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova Şeremetyevo – Murmansk seferini yapan Sukhoi Superjet 100-95B tipi yolcu uçağı, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaptığı sırada alev almış, kazada 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 41 kişi hayatını kaybetmişti.