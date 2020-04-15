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Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

15 Nisan 2020 16:30

5 Mayıs 2019 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova'daki havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri yayınlandı.

Rusya Soruşturma Komitesi, kazadan yaklaşık bir yıl sonra kaza anının video görüntülerini yayınladı. Görüntülerde alev topuna dönen uçağın acil iniş yaptığı sırada kaydığı görülüyor.

Başkent Moskova’da 5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova Şeremetyevo – Murmansk seferini yapan Sukhoi Superjet 100-95B tipi yolcu uçağı, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaptığı sırada alev almış, kazada 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 41 kişi hayatını kaybetmişti. 

Kaza nasıl olmuştu?

Rusya’da 5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı ilk açıklamada, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı ise kazada 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Başkent Moskova’da 5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova Şeremetyevo – Murmansk seferini yapan Sukhoi Superjet 100-95B tipi yolcu uçağı, Moskova Şeremetyevı havalimanına acil iniş yapmıştı.

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