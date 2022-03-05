T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

05 Mart 2022 20:11

Rus yanlılığıyla tanınan Ukrayna milletvekili Nestor Sufriç, askeri pozisyonları fotoğrafladığı ve Rus güçlerine gönderdiği sırada suçüstü yakalandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırının 10. gününe girilirken, Ukraynalı bir milletvekili casusluk yaparken yakalandı. 

Rusya yanlısı olarak da bilinen Nestor Sufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya’ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şufriç'in gözlerinin bantlandığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce çıktığı tartışma programlarında Rus yanlısı söylemleri nedeniyle gazeteciler tarafından darp edilen Nestor Sufriç, savaşta Rusya'ya yardım ederken yakalanarak gözaltına alındı. 

Ukrayna birliklerinin konuşlandırıldığı yerleri görüntülerken yakalanana Sufriç'in yanında 2 hafif makineli tüfek ve 3 tabanca bulunurken, üstünden çok sayıda telsiz ve telefon ile pasasportlar çıktığı belirtildi.

 

Nestor SufriçUkrayna milletvekilicasusluksuçüstü

Diğer Videolar

Gezi için 'Adalet Nöbeti' başladı

Bahçeli'den Gezi Davası açıklaması: Yargıya saygı duyulmalı

Trafik polisini tehdit etti: "Seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım”

Budamak için çıktığı palmiye ağacında hayatını kaybetti

Bahçeli, Garo Paylan’ı hedef aldı: HDP’li bir müptezel

İmamoğlu, çalışma arkadaşı Tayfun Kahraman’a böyle sahip çıkmıştı: Karakterine ve kişiliğine kefilim

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24