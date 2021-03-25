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Koronavirüs | Rus ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, özel cam bölmelerin ardında görüştü

Görüşmede iki ülke arası ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

25 Mart 2021 12:01

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uzakdoğu turunun son durağı olan Güney Kore'de mevkidaşı Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ile bir araya geldi. Covid19 salgını için alınan tedbirler kapsamında görüşme özel cam bölmelerin ardında gerçekleşti.

Lavrov temasları kapsamında Güney Koreli  mevkidaşı Chung Eui-Yong ile Seul'de bir araya geldi. İkili burada önce "Rusya - Güney Kore Paylaşım Yılı" etkinlikleri kapsamında Rus müzisyen ve Güney Koreli dansçıların gösterisini izledi.  

Olumlu bir havada geçen gösterinin ardından,  bakanlar önce birebir formatta görüştü. Görüşmede İki ülke arası ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Söz konusu görüşme covid19 tedbirleri kapsamında özel cam bölmelerin ardında yapıldı. İki bakanın ilk kez böyle bir uygulama altında görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Putin salgının ardından Güney Kore'ye ziyarette bulunacak

Heyetler arası görüşmenin ardından Lavrov ve Eui-Yong ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl Seul'e gelmeyi planladığını fakat korona virüs salgını neticesinde bu planını ertelediğini hatırlatarak "Güney Kore, Asya - Pasifik bölgesindeki en önemli ortaklarımızdan biridir. İkili ilişkilerin dinamik durumunu memnuniyetle not ettik. Yüksek düzeydeki siyasi diyaloğu, Başkanlar ve hükümetler arasındaki ilişkileri daha da geliştirme isteğimizi yeniden teyit ettik. Güney Kore, Başkan Putin’i Seul’e yeniden davet etti. Salgının ardından şartlar uygun olur olmaz, Putin'in Güney Kore ziyaretini hızlı bir şekilde organize etmek için ortak çaba göstermeye karar verdik" dedi.

 

 



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