T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rus turistin ölümden döndüğü anlar kamerada

14 Eylül 2020 13:23

Antalya'da eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Rus turiste otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp kaldırıma savrulan, başından ve ayağından yaralanan kadın turist, eşinin ambulansa alınmaması üzerine hastaneye gitmek istemeyince eşi de ambulansa alındı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametinden köprü istikametine seyir halinde bulunan Çağatay Pullu’nun kullandığı 07 LLT 74 plakalı otomobil, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden geçmekte olan Popova Elena (47) isimli Rus turiste çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan ve asfalt zemine düşen kadına ilk müdahale, yanındaki arkadaşları ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptıkları otelden Manavgat şehir merkezine alışveriş için gelen kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşi olmadan hastaneye gitmek istemedi

Popova Elena, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülmek istendi. Rus turist, eşinin ambulansa alınmayarak taksi ile gelmesinin istenmesi üzerine hastaneye gitmekten vazgeçti. Daha sonra tercüman aracılığıyla yapılan istişarenin ardından yaralanan Popova Elena eşinin de ambulansa alınmasının ardından hastaneye gitmeyi kabul etti.

Yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ETİKETLER

antalyarus turistkazaölümden döndü

Diğer Videolar

Enkaz altındaki İnci'yi kurtaran sağlıkçı konuştu: Hayatını kurtarmaya kendimi adamıştım

AFAD ekiplerinin bir kediyi kurtardığı anlar

Doğanlar Apartmanı önünde, yüzlerce kişinin bir ses duymak için sustuğu anlar

Yıkılmaması için iş makineleriyle desteklenen binada kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir'de yıkılan binalar havadan görüntülendi

İzmir depremi için "felaketi kendileri istedi" şeklinde konuşan kişi yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomik krizden çıkış tavsiyelerini sıraladı: Eğer...

İzmir'deki deprem anını anlatan Fatih Portakal: O anda içimden 'yaradan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Astrolog Aygül Aydın: Duyduk duymadık demeyin, cumartesi günü 17:49’da boğa...

Ahmet Hakan: E çüş artık! E yuh artık! E oha...

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Emine Erdoğan'ın çanta tercihlerini araştırdı: Orijinal...

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; 21 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomik krizden çıkış tavsiyelerini sıraladı: Eğer...

İzmir'deki deprem anını anlatan Fatih Portakal: O anda içimden 'yaradan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24