Rus tenisçi maç sonrası kendisini çeken kameraya "Savaşa hayır" yazdı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri müdahaleye Rus sporculardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya Milli Futbol Takımı oyuncusu Fedor Smolov’un ardından Rus tenisçi Andrey Rublev de “Savaşa hayır” dedi. Rublev, maç sonrası kendisini kaydeden kameraya “Savaşa hayır, lütfen” yazdı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri müdahaleye ülke içerisinden tepkiler de geliyor. Ülke genelinde yapılan savaş karşıtı gösterilerde yüzlerce kişinin gözaltına alınmasının ardından ülkede tanınmış simalardan “Savaşa hayır” çıkışları gelmeye başladı.

Savaşa karşı çıkan isimlere Rus tenisçi Andrey Rublev de katıldı. Rublev, Dubai Tenis Şampiyonası’ndaki maçının ardından kendisini çeken kameranın lensine “Savaşa hayır, lütfen” yazdı.