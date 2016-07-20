Rus televizyonu Gülen'in özel odasını görüntüledi

Rusya’nın resmi televizyonu Rossiya, 1999'dan bu yana ABD'de yaşayan Fethullah Gülen’in Pennsylvania eyaletindeki Pocono Dağı eteklerinde yer alan çiftliğine giderek evini görüntüledi. Sputnik’in haberine göre, çiftliğin önünde silahlı korumaları görüntüleyen Rus muhabir Aleksandr Hristiyenko, Gülen’in yaşadığı çiftliğin çok fonksyonlu olduğuna dikkat çekerek, “Burada toplu ibadetler, dini konuşmalar ve konferanslar yapılıyor. Tüm arazi yarım hektarlık bir alan. Tamamen kapalı ve her yerde güvenlik kameraları var. Personel, görüntülenmek istemiyor. Çünkü (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın yandaşlarından endişe ediyorlar” diye anlattı. Gülen’in yardımcılarının eşliğiyle eve giden Rus muhabir, başka gazetecilerle birlikte ayakkabılarını çıkararak odaya giriyor. Muhabir, “Gülen’in öncelikle darbe girişimiyle ilgili bağlantılarının bulunduğu yönünde iddiaları kesin dille yalanladı. Kopuk yorgun bakışları var. Soruları yanıtlarken konukların yüzüne nadiren bakıyor ve genelde kendi tercümanına müracaat ederek Türkçe konuşuyor. Erdoğan’ın kendi işi olabileceği iddiasını dile getiriyor. Odasında çok sayıda dini kitap var. Duvarda Arapça yazı var, pencereler demir kafesli. Dolabın üzerinde caminin küçük bir maketi ve savaş helikopterin modeli” diye ifadeler kullandı.