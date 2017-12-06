Rus sporcular, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nı boykot edecek mi?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamaya göre Lozan'da düzenlenen IOC İcra Komitesi toplantısında, Rusya'nın 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi kararı alındı. Temiz sporcular ise Olimpiyat Bayrağı altında bağımsız olarak müsabakalara katılabilecek. IOC’nin kararının ardından Rusya’nın oyunları boykot edip etmeyeceği merak konusu. IOC Başkanı Thomas Bach, temiz atletletlerin doping skandalı nedeniyle mağdur olmasından üzüntü duyduğunu belirterek, Rus sporcuların Olimpiyat Oyunları’nı boykot etmesi için bir neden olmadığını söyledi.