Rus savaş gemisi, Boğaz'da sürüklendi; Kabataş'a yanaşamayınca Kadıköy'e demirledi

06 Ocak 2020 14:48
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in boru hattı açılışı için geleceği İstanbul'da ziyaret öncesi Kabataş'a yanaşmak isteyen Rus gemi, fırtına nedeniyle sahile yanaşamadı.
Rus donanmasına ait Mareşal Ustinov adlı füze gemisi, boğazda şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sürüklenen gemi römorkör ile Kadıköy Moda açıklarına çekilerek demirledi.
Rus donanmasının Kuzey filosuna ait Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov', Karaköy açıklarında ilerlediği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sürüklenen gemiye kıyı emniyeti römorkörü ile müdahale edildi. Gemi, bir süreliğine Kadıköy Moda açıklarında demirledi.
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