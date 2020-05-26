Rus sanatçı böcekler için maske yaptı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-multimedia col-xs-12 col-md-10 pull-right">\n<div class="media-pholder media-pholder--video ">\n<div class="intro m-t-md">\n<p style="text-align:left;">Minyatür boyuttaki eserleriyle tanınan Rus sanatçı <strong>Anatoly Konenko</strong>, salgın sırasında da yaratıcılığını konuşturdu. Konenko, böcekleri Koronavirüsten korumak için minik maskeler yaptı.</p>\n<p><strong>Kaynak: VOA Türkçe</strong></p>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class="col-xs-12 col-md-2 pull-left article-share pos-rel">\n<div class="share--box"> </div>\n</div>\n</body>\n</html>