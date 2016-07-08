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Rus polisi, Moskova Büyükelçiliği'ne girmek isteyen ABD'li diplomatı darp etti!

08 Temmuz 2016 15:40

Moskova Büyükelçiliği'nde ABD'li bir diplomata şiddet uygulandığına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Büyükelçilik'te görevli bir polis, bina önüne gelen bir taksiden inen ABD'li diplomata saldırıyor. Diplomatı yere yatıran Rus polisi, ABD'li diplomatı darp ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olaya ilişkin bir açıklama yaparak, ABD medyasında yer alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını savunarak, diplomatın, görevli polise saldırdığını iddia etti. Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Zaharova saldırı görüntülerine ilişkin şu iddiaları dile getirdi: "6 Haziran gecesi ABD Büyükelçiliği yerleşkesine gelen ve şapkasıyla yüzünü gizlemeye çalışan bir kişi, güvenlik görevlisinin kimlik sorması üzerine görevliye yumruk attı ve elçilik binasına saklandı. Yani Washington Post, olayı çarpıtmakla kalmadı, tam tersini yazdı." Öte yandan Zaharova, saldırganın ABD'li diplomat olduğunun öğrenilmesi üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ABD Büyükelçiliği'ne kararlı bir protesto gönderdiğini bildirdi. ABD'li diplomatın CIA mensubu olduğunun ortaya çıktığını da iddia eden Zaharova, "O gece diplomat, istihbarat operasyonundan dönüyordu. Ya bundan dolayı sinirliydi ya da kimliğinin bilinmesini istemiyordu. Bu nedenle de diplomatik kartını göstermedi ve kendisini durdurduklarında görevliye saldırdı" diye anlattı.

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Rus polisiMoskova BüyükelçiliğiABDli diplomatları darp ettiCIA ajanıZaharova

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