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Rus ordusunun Çernobil’de kazdığı siperler görüntülendi

Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlıklar geçirebileceği öne sürüldü

06 Nisan 2022 21:02

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünü ele geçiren Rus askerlerinin konuşlandığı bölgede kazdıkları siperlere ait görüntüleri yayınlarken, topraktaki radyasyon oranının yüksek olması nedeniyle Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlıklar geçirebileceği öne sürüldü.

Rusya-Ukrayna Savaşı 42’nci gününde devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Rus ordusunun tamamen çekildiği ve kontrolünü Ukrayna’ya devrettiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali yakınlarında ormanlık alanda Rus askerleri tarafından kazılmış siperleri görüntüledi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, topraktaki radyasyon oranının yüksek olduğu ve Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlıklar geçirebileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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