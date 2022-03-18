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Rus ordusu, Harkov'da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

18 Mart 2022 13:54

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği hava saldırısında bir üniversite binası ile çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna’nın doğusundaki Harkov’a sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında yerleşim bölgesindeki iki bina ile 6 katlı bir üniversite binasında hasar meydana geldi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırı sonrası iki binada çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, enkaz altında mahsur kalan bir kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

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