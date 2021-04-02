Rus muhabir canlı yayında mikrofonunu köpeğe kaptırdı

Rusya’da yayın yapan MIR 24 isimli televizyon kanalında muhabir Nadezhda Serezhkina, canlı yayın bağlantısı sırasında mikrofonunu köpeğe kaptırdı.

Moskova’daki hava durumunu aktaran muhabir, konuşmasını sürdürdüğü sırada Golden Retriever cinsi bir köpek, muhabirin yanına yaklaştı. Köpeği fark etmeyen muhabir, elindeki mikrofonu köpeğe kaptırdı. Muhabir kaptırdığı mikrofonu geri almak için uzun bir süre köpeğin peşinden koştu.

Muhabir, uzun uğraşlar sonucu kaçan köpekten mikrofonu geri almayı başardı. Serezhkina, bu kez kameranın karşısına köpekle çıktı. Muhabirin mikrofonu köpeğe kaptırdığı anlar, sosyal medyada defalarca izlendi.