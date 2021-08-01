Rus kozmonotlar, Nauka modülünün içinden yeni görüntüler paylaştı

Rusya tarafından uzaya gönderilen ve başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenen Nauka modülünün içinden Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov tarafından yeni görüntüler paylaşıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından 21 Temmuz'da, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Nauka adlı çok amaçlı laboratuvar modülü, 29 Temmuz’da başarılı şekilde ISS’ye kenetlenmişti. Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Nauka’da ilk incelemelerini gerçekleştirirken, modülün içinden yeni görüntüler paylaştılar.



Nauka, ISS’yi normal konumundan 45 derece saptırmıştı

Nauka'nın kenetlenmesinin ardından iticilerinin çalışmayı sürdürmesi nedeni ile istasyonun normal konumundan 45 derece saptığı aktarılmıştı. NASA tarafından yapılan açıklamada, istasyonda kontrolün yeniden sağlandığı ve uzay istasyonunun hareketinin stabil hale geldiği ifade edilmiş, mürettebatın tehlikede olmadığı belirtilmişti