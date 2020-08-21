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Rus kozmonot, kuzey ışıklarını görüntülemek isterken UFO gördü

Kesin bir açıklama yapmak için henüz erken olduğu belirtildi

21 Ağustos 2020 11:19

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus kozmonot Ivan Vagner, Antarktik üzerinden geçerken Aurora Borealis ışıklarını görüntülemek istedi. Ancak kuzey video kaydına kuzey ışıklarıyla birlikte tanımlanamayan bir cisim de girdi.

19 Ağustos'ta yayımlanan görüntülerde 5 parçadan oluşan tanımlanamayan uçan cisim(UFO) dikkat çekti. 9-12. saniyelerde görülen cisimleri tanımlayamadığını belirten Vagner, inceleme için uzmanlardan yardım istedi. Kayıtlar, Roscosmos (Rusya Devlet Uzay Etkinlikleri Kuruluşu), Central Research Institute of Machine Building (TsNIIMash) ve Rusya Bilimler Akademisi'ne gönderildi.

Rus Rossiya-24 kanalına konuşan Roscosmos sözcüsü Vladimir Ustimenko kesin bir açıklama yapmak için henüz erken olduğunu ve uzmanların görüntüleri incelediğini belirtti.

 

Kaynak: Euronews

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Uluslararası Uzay İstasyonukuzey ışıklarıufo gördürus kozmonotIvan VagnerVladimir Ustimenko

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