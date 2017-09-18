Rus korosunda şaşırtan Erdoğan benzerliği!

Kuzey Deniz Filosu Korosu’na ait görüntülerde şaşkına çeviren Erdoğan benzerliği dikkat çekti. Rusya’nın Kuzey Deniz Filosu Korosu’na ait bir video görenleri hayrete düşürdü. Müziği E. Zharkovsky ait, N. Bukin'in şiirinden derlenen bir eseri seslendiren koronun videosunda, Sovyetler dönemine ait görüntülere de yer veriliyor. Sovyetler Birliği dönemine ait orak-çekiç amblemli şapkaları olan korodaki B. Melniçenko isimli solistin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. Videonun birinci dakika 49’uncu saniyesinde bu benzerlik çok net bir şekilde görülüyor.