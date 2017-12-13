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Rus komutan Putin'in yanına gitmek isteyen Esad'ı durdurdu

13 Aralık 2017 20:38

Suriye ziyareti sırasında Putin'in yanında yürümek isteyen Beşar Esad, bir Rus komutan tarafından durduruldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye ziyareti sırasında Putin ile yürümek isteyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rus komutanlar tarafından durdurulması dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'de gerçekleştirdiği ziyarette Lazkiye'de bulunan Rus askeri üssünü ziyaret etmişti. Suriye'ye gelen Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından karşılandı. Rus komutanın Putin ile yürümek isteyen Esad'ın durdurulması dikkat çekti. Rus lider, kırmızı halıda yürürken Putin'e eşlik etmeyen isteyen Esad, Rus komutanlar tarafından kolundan tutularak durduruldu. Kaynak: Ruptly

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