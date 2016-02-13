Rus komedyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda işletti mi?

‘Vovan’ ve ‘Lexus’ olarak tanınan Rus komedyenler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a telefon şakası yaptıklarını öne sürüp bir ses kaydı yayınladı. Türkrus.com’un haberine göre ikili, kendilerini Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve Başbakan Arseniy Yatsenyuk olarak tanıttıklarını ve Erdoğan’la simültane tercüman aracılığıyla konuştuklarını söyledi. Ses kaydında Erdoğan’ın, kendisine yöneltilen “Rusya’dan özür dileyecek misiniz” sorusuna “Asla” diye yanıt verdiği duyuluyor. Erdoğan’ın “Sevgili dostum” diye hitap ettiği ‘Poroşenko’ telefon görüşmesinin sonlarına doğru, “Benim eşim çok güzel Ukrayna yemekleri yapar, bir de Türk hamamımız var, gelince bekleriz” diyor. Erdoğan teşekkür ederek karşılık veriyor. Türk yetkili: Olamaz Görüşme, Türkiyeli bir yetkili tarafından yalanlandı. RİA Novosti haber ajansına konuşan cumhurbaşkanlığı kaynağı, telefon görüşmesinden haberi olmadığını söyledi. “Böyle bir telefon görüşmesi duymadım” diyen kaynak, “Cumhurbaşkanını öyle kolayca arayamazsınız. Telefon şakası gerçek olamaz. Zira bu tür görüşmeler için özel bir prosedür uygulanıyor” ifadesini kullandı. İlk kez değil Asıl adları Aleksey Stolyarov ve Vladimir Krasnov olan ikili, daha önce de Britanyalı sanatçı Elton John’u, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sesini taklit ederek aramıştı.