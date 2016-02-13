T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rus komedyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda işletti mi?

13 Şubat 2016 13:54

‘Vovan’ ve ‘Lexus’ olarak tanınan Rus komedyenler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a telefon şakası yaptıklarını öne sürüp bir ses kaydı yayınladı. Türkrus.com’un haberine göre ikili, kendilerini Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve Başbakan Arseniy Yatsenyuk olarak tanıttıklarını ve Erdoğan’la simültane tercüman aracılığıyla konuştuklarını söyledi. Ses kaydında Erdoğan’ın, kendisine yöneltilen “Rusya’dan özür dileyecek misiniz” sorusuna “Asla” diye yanıt verdiği duyuluyor. Erdoğan’ın “Sevgili dostum” diye hitap ettiği ‘Poroşenko’ telefon görüşmesinin sonlarına doğru, “Benim eşim çok güzel Ukrayna yemekleri yapar, bir de Türk hamamımız var, gelince bekleriz” diyor. Erdoğan teşekkür ederek karşılık veriyor. Türk yetkili: Olamaz Görüşme, Türkiyeli bir yetkili tarafından yalanlandı. RİA Novosti haber ajansına konuşan cumhurbaşkanlığı kaynağı, telefon görüşmesinden haberi olmadığını söyledi. “Böyle bir telefon görüşmesi duymadım” diyen kaynak, “Cumhurbaşkanını öyle kolayca arayamazsınız. Telefon şakası gerçek olamaz. Zira bu tür görüşmeler için özel bir prosedür uygulanıyor” ifadesini kullandı. İlk kez değil Asıl adları Aleksey Stolyarov ve Vladimir Krasnov olan ikili, daha önce de Britanyalı sanatçı Elton John’u, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sesini taklit ederek aramıştı.

ETİKETLER

rus komedyenlererdoğantelefonda işlettiiddiatürk yetkiliyalanlama

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2020

HDP İstanbul İl Örgütü'nden ateş açılması sonrası açıklama: Partimizi hedef alan saldırıların müsebbibi iktidardır

Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin çekimleri başladı

Cem Yılmaz: Memlekette bütün kötülükleri yapan 3 kişi var: Ben, Tarkan ve Athena Gökhan

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu: "Türk dostlarım, oturmaya mı geldik!"

Aşırı yüklü traktör ikiye ayrıldı; işte o anlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24