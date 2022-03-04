Rus ekonomist, canlı yayında borsanın ölümüne 'kadeh kaldırdı'

T24 Dış Haberler

Rusya ekonomisi, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı sebebiyle Batılı ülkelerin uyguladığı ağır yaptırımların ardından çok zor günler geçiriyor.

Rus ekonomist ve yatırım grubu 'Soyuznik'in kurucusu Aleksandır Butmanov, RBK canlı yayınında Rus borsasının 'öldüğünü' söyledi ve "Huzur içinde uyu sevgili yoldaş" diyerek soda içti.

Butmanov, 25 yıl önce olduğu gibi işsiz kalıp tekrar 'noel baba'lık yapmak zorunda kalabileceğini söyledi.