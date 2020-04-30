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Rus bombardıman jetlerine dört ülkenin savaş uçaklarından yakın takip

30 Nisan 2020 14:07

Rusya’ya ait stratejik bombardıman uçakları Tu-160’nın Baltık Denizi üzerindeki uçuşu, Finlandiya F-18, Danimarka ve Polonya F-16'ları ile İsveç Hava Kuvvetlerine ait Saat JAS 39 Gripen savaş uçakları tarafından yakından izlendi.

Rusya’ya ait nükleer kapasiteli iki adet stratejik bombardıman uçağı Tu-160, 4 ülkenin savaş uçakları tarafından yakından izlendi. İki Rus bombardıman uçağının Baltık Denizi üzerindeki 8 saatlik uçuşu, Finlandiya, Danimarka, Polonya ve İsveç’e ait savaş uçakları tarafından takip edildi. Rus bombardıman uçağına Finlandiya F-18, Danimarka ve Polonya F-16'ları ile İsveç hava kuvvetlerine ait Saat JAS 39 Gripen savaş uçakları eşlik etti.

Bu anlara ait görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakanlığın yayınladığı görüntülerde, bir Danimarka F-16'sının Rus jetlerinin önünü kestiği anlaşılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçuşun rutin olduğu ve uluslararası hava hukukuna uygun olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya Salı günü yaptığı açıklamada, Barents ve Norveç denizleri üzerinde rutin uçuş yapan stratejik bombardıman uçakları Tupolev Tu-22M3'lerin Norveç jetleri tarafından izlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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