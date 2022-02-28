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Rus birlikleri, Ukrayna'da zırhlı araç heykelini gerçek sanarak ateş açtı

28 Şubat 2022 09:28

Ukrayna'nın başkentini kuşatmak için harekete geçen Rus birlikleri, Bucha'ya kadar ilerledi. Bucha'da bir parkta bulunan tank heykelini canlı hedef sanan Rus askerlerinin, heykele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Rusya'nın Ukrayna işgali beşinci gününde. Başkent Kiev'i ele geçirmeye çalışan Rusya ordusu Bucha'ya ulaştı. Bir parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sanan Rus birliği heykele ateş açtı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

"Rus birlikleri heykele ateş açtı"

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Kiev'in kuzeybatısında bulunan Bucha bölgesindeki parkta Rus zırhlısı, tank heykelini gerçek sanarak heykele ateş açtı. Bakanlık açıklamasında, 'Bucha'daki Rus işgalciler bir heykelle çatışmaya girdi' denildi.

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