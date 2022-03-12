T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanını kaçırdı

12 Mart 2022 09:43

Ukrayna'da, Rus askerleri belediye başkanını kaçırdı. Rusya’nın Ukrayna saldırıları 17 gündür devam ediyor. Ağır Rus bombardımanı ve ablukası altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerleri tarafından kaçırıldı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, "Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerlerince kaçırıldı" ifadelerini kullandı ve olayı doğruladı.

Öte yandan, kaçırılma olayıyla ilgili açıklama yapan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaşanılan bu hadisenin tüm uluslararası normlara aykırı olduğunu ifade etti.

UkraynaRusyaMelitopolBelediye BaşkanıVladimir ZelenskiyVladimir Putin

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Yemeksepeti kuryesinin tuvalet isyanı: "4 gündür tuvalet kapalı, bildirmediğimiz yer kalmadı, bulduğumuz yere...

İmamoğlu’nun yolunu forkliftle keserek dükkanına davet etti

Erdoğan'dan sığınmacılar konusunda 3 ayda 3 farklı açıklama

CHP’li Gürer’le konuşan çiftçi: Destek yok, işleri güçleri yalan, bizi bitirdiler

Ehliyetsiz sürücü fırına daldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24