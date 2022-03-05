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Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti

Açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi

05 Mart 2022 19:44

Rus askerleri, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'nde kendilerini protesto eden sivil halka ateş açtı.

İHA'da yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 10’ncu gününde de birçok kentte sivil tahliyelere rağmen çatışmalar devam ediyor. Bazı kentlerde Ukraynalı siviller tarafından Rus askerlerinin kentlerini terk etmesi için protestolar yapılırken, Donbass'a bağlı Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde de halk sokaklara döküldü.

Kente giren Rus birliklerini istemeyen Ukraynalı siviller Rus askerlerinin önünde durarak saldırıyı protesto etti. Protestolar sırasında silahlarını sivil halka doğrultan Rus askerleri gelişigüzel ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.

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