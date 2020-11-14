T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rus askerleri Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı

14 Kasım 2020 16:08

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’a gönderilen Rus Barış Gücü askerlerinin ateşkes hattında devriyelerine başladığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, “14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü’ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’dan kalkan Il-76 uçaklarıyla Ermenistan’daki Erebuni Havaalanı’na taşınan zırhlı araçların karayolu ile Dağlık Karabağ sınırındaki Goris kentine, daha sonra kontrol noktalarına sevkiyatının gerçekleştirildiği ifade edildi. Rus Barış Gücü askerlerinin güvenliği için Rus devriye polislerinin de görev aldığı aktarılırken, gözlem noktalarından mülteci geçişlerine yardım edileceği, sivillere yönelik saldırıların önüne geçileceği, bölge güvenliğini sağlanacağı transit geçiş trafiğinin güvenliğinin sağlanacağı ifade edildi.

Bugün 5 yeni gözlem noktası kurulması planlanıyor

Kontrol noktalarındaki Rus Barış Gücü askerlerinin devriyelerinden de görüntüler servis edilirken, konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov açıklamalarda bulundu. Konaşenkov, “14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü’ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor. Bugünden itibaren Rus devriye polisleri de Güney bölgede devriye gezmeye başlayacak” dedi.

Konaşenko ayrıca Rus Barış Gücü askerlerinin anlaşmanın imzalandığı andan itibaren bölgeye sevkiyatıyla ilgili teknik bilgiler aktarırken, bölgede yapılan ilk devriyelerde ateşkesin ihlaline yönelik bir girişimin gözlemlenmediğini vurguladı.

ETİKETLER

rusyabarış gücüermenistankarabağazerbaycan

Diğer Videolar

Üç üniversite bitiren pazarcı isyan etti: "Ekmek 3 lira' deseniz kimse itiraz etmez; toplumsal refleks bitmiş"

İşte 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuberlar...

Milli Piyango büyük ikramiyesi görüntülendi

Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar

Traktörü haczedilen çiftçi isyan etti: Doy artık doy

Yılmaz Vural Covid-19 sürecinde yaşadıklarını anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" dedi, polisle tartıştı, gazetecilerin üzerine yürüdü...

Market çalışanı gencin isyanı gündem oldu: "Sen pirzola yerken ben...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Asgari ücrete gelen zam emekli maaşlarına yansıyacak mı?...

23 kez ceza yiyen dönerci: Ben memur değilim, genelge beni...

Dijital içerik platformu Gain, yayın hayatına başladı...

Metropoll Araştırma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüyor...

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik: “Oyunculukta çok parasız kalınır”ı yaşamadım,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" dedi, polisle tartıştı, gazetecilerin üzerine yürüdü...

Market çalışanı gencin isyanı gündem oldu: "Sen pirzola yerken ben...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24