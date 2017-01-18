Rus aile evde vaşak besliyor

Rusya'da bir aile ile yaşayan ayı Stepan'ın ardından başkent Moskova'da bir ailenin evinde vaşak beslediği de ortaya çıktı. Bir apartman dairesinde oturan ailenin her gün 1 buçuk kilo çiğ etle beslediği vaşak, aldığı eğitimler doğrultusunda tuvalet ihtiyacını evde bulunan küvette gideriyor. Normal koşullarda vahşi doğada yaşaması gereken hayvan, evin balkonundaki küçük bir alanı mesken edinmiş. Sıradan bir kedi gibi duran vaşak, evin çocuğuyla da sıkı arkadaş. Russia Today'e konuşan ev sahibi Aleksandr, yaban domuzu avına çıktığı bir gün bir avcının vaşak vurmasından etkilenerek bu hayvanı besleme kararı aldığını söyledi. Aleksandr "Ölen zavallı hayvana baktım ve kötü hissettim. Daha sonra bir kürk çiftliğine gidip vaşaklar hakkında daha fazla bilgi edindim ve kendime bir vaşak satın aldım" dedi.