T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ruhani'den ABD'ye : Anlaşmayı bozanlar kötü sonuçlarına katlanır

24 Nisan 2018 17:49

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'yi İran'la yapılan nükleer anlaşmayı bozma konusunda uyardı. Ruhani, "Anlaşmayı bozanlar kötü sonuçlarına katlanır" diye konuştu. Doğu Azerbaycan Eyaletinin merkezi Tebriz'de halka hitaben konuşan Ruhani, 2015 yılında İran ve dünya güçleri arasında yapılan nükleer anlaşmadan çıkmaya çalışan ABD yönetimini eleştirdi. Ruhani, "Beyaz Saray'da oturanlar taahhütlerine bağlı kalsa da kalmasa da İran halkı ve devleti onların her türlü komplo ve planına karşı dimdik duracaktır. Her zamandan daha güçlü taahhütlerimize bağlıyız ancak birileri bunu bozarak milletimize ihanet ederse kötü sonuçlarına katlanır" dedi. İran'ın nükleer anlaşmadaki olası tüm senaryolara karşın planlarının olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD, Siyonizm ve bölgenin gerici Arap ülkelerinin komplosu gelişmemizi engelleyemeyecek" diye ekledi. İran'la P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayı sık sık eleştiren ABD Cumhurbaşkanı Doland Trump'ın anlaşmadan çıkabileceği ileri sürülüyor.

ETİKETLER

ruhaniabdhasan ruhaninükleer anlaşmadoğu azerbeycanabd yönetimi

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs'e yakalanan yaşlı çift, yoğun bakımda birbirine böyle veda etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2020

Kar küreme aracını seyrederken TIR'ın altında kalıyordu

ABD Başkanı Trump'ın ulusal marş çalarken yaptığı hareketler tepki topladı

Hakan Aksay yorumladı: Putin, Erdoğan'a mı yakın, Esad'a mı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24