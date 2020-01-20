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Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

20 Ocak 2020 17:02

İngiltere'de oynanan rugby müsabakası sırasında takımlar arasında arbede çıktı. Her iki takımdan da 2 oyuncu kırmızı kartla cezalandırılırken, disiplin kurulu da olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı bir seyirci tarafından kaydedildi.

İngiltere'nin c bölgesinde Cambrian Rugby ve Treorchy Rugby futbol kulüpleri arasında oynanan müsabaka sırasında takımlar arasında arbede çıktı. Hakem durumu kontrol altına almak için düdük çalsa da sahada kavga eden oyuncuların bunu fark etmeyerek, kavgaya devam ettiği görüldü. Seyircilere çok yakın mesafede çıkan arbede bir süre sonra sona erdi.

Yerel medya, çıkan arbede sonucu her iki takımdan da 2 oyuncunun kırmızı kartla cezalandırıldığını ve disiplin kurulunun da olayla ilgili inceleme başlattığını yazdı.

Treorchy müsabakayı 16-10 önde tamamladı.

(DHA) 

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