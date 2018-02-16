RTÜK'ün cezasına 'Boyun eğmeyeceğim' demişti; işte Hadise'nin yeni klibi

Hadise, RTÜK erotik bularak ceza kestiği 'Sıfır Tolerans' şarkısının akustik versiyonu için kamera karşısına geçti. Şarkının ilk klibini RTÜK'ün erotik bularak yayınlayan kanallara ceza kesmesine 'boyun eğmeyeceğim' sözleriyle tepki gösteren Hadise, klibinin aşkı anlattığını ve ‘erotik' yakıştırmasının çok çirkin olduğunu söylemiş, erkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini belirterek yazdığı sözlerin sonuna ‘Ahlaksızlık sizin kafanızda' hashtagini açmıştı. Olayın ardından şarkının akustik versiyonu için kamera karşısına geçen Hadise'nin klipte dekolte kıyafetler veya sevgili rolünde bir kişinin bulunmaması dikkat çekti.