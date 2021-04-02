T24 LogoT24 Logo
Haberler

RTÜK Başkanı Şahin: 'Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık

"Özdenetim yapılıyor"

02 Nisan 2021 09:59

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin sansürlenmesi iddialarına ilişkin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'a konuk oldu.

2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili konuşan Ebubekir Şahin, " Her şeyi tabii RTÜK yapıyor. Hangi birini sorayım ben. Özdenetim yapıyor kanal. RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür. " açıklamasını yaptı.

otosansürözdenetimebubekir şahintrttosun paşacandaş tolga ışık

Diğer Videolar

Mansur Yavaş'tan dijital belediyecilik paylaşımı: BLD Digital 4.0 Sezon 1, Bölüm 1

Çerkes Soykırımı’nın 157. yılı | HDP’li Hatimoğulları, “Çerkes soykırımı tanınmalı, bu büyük insanlık suçu ile ancak bu şekilde yüzleşilebilir

MSB: Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın keşke 3-5 sene evvel gelseydi

MHP’li Ersoy: Birçok esnaf kara listede olduğu için kredi kullanamıyor

Kılıçdaroğlu'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin soruya yanıt: Lağım patlamış, her tarafı pislik götürüyor, kokudan geçilmiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajında "Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz" diyerek iktidarı eleştiren...

İşte Süleyman Soylu'nun paylaştığı Sedat Peker'in evine operasyonun görüntüleri!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Ankara'da bir şeyler oluyor; sürprizlere hazır olun...

İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in evine yapılan operasyonun görüntülerini paylaştı:...

Sedat Peker'den Bakan Soylu'ya: Benimle ilgili TRT’de konuşmalar yapmış; söyledikleri...

Sedat Peker'in 6. videosunun ardından AKP'li Abdurrahim Boynukalın'dan açıklama geldi:...

Meral Akşener'in İkizdere ve Çayeli ziyaretinde gerginlik: Esnaf ziyaretini iptal...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajında "Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz" diyerek iktidarı eleştiren...

İşte Süleyman Soylu'nun paylaştığı Sedat Peker'in evine operasyonun görüntüleri!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24