RTÜK Başkanı Şahin: 'Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin sansürlenmesi iddialarına ilişkin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'a konuk oldu.

2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili konuşan Ebubekir Şahin, " Her şeyi tabii RTÜK yapıyor. Hangi birini sorayım ben. Özdenetim yapıyor kanal. RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür. " açıklamasını yaptı.