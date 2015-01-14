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Ronaldo'nun oğlu Messi hayranı çıktı

14 Ocak 2015 13:03

Dünyada Yılın Futbolcusu ödül töreni öncesi Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasında sıra dışı bir diyalog gerçekleşti. Portekizli yıldız, Messi’nin hayranı olan oğlu Cristiano Ronaldo Jr.’ı Arjantinli futbolcunun yanına gönderdi. Şaşıran Arjantinli futbolcu, Ronaldo’nun oğlu ile tokalaşarak hatırını sordu. Bu sırada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi’ye, “Internetten hep senin görüntülerini izliyor ve evde hep senden bahsediyor.” dedi. Rekabet halinde olan ikilinin bu diyaloğu salonda bulunan herkesi şaşırttı.

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