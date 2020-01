Real Madrid'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, yoğun bir şekilde gelen "Come To Beşiktaş" mesajlarını cevapsız bırakmadı. Portekizli yıldız, "Come To Beşiktaş"( Beşiktaş'a gel) diyen siyah-beyazlı taraftarlara, Pepe ve Quaresma'nın Beşiktaş'ta olduğunu ve kendisine ihtiyaç olmadığını söyledi. Ronaldo'nun bu sözleri sosyal medyada oldukça ilgi gördü.