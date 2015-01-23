Ronaldo Madrid sokaklarında bıyık ve peruk takarak dolaştı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Madrid sokaklarında ilginç bir sürprize imza attı. Geçtiğimiz haftalarda Ballon d'Or ödülünü kazanan Portekizli futbolcu, evsiz gibi giyinerek kamufle olmuş şekilde Madrid'in şehir merkezinde dolaştı. BIYIK VE PERUK KULLANDI Bıyık ve peruk kullanan yıldız futbolcu, elinde imzalı futbol topuyla birlikte dolaşırken küçük bir Real Madrid taraftarının yanında durdu. MİNİK TARAFTAR ŞAŞIRDI Bir anda peruğu ve takma bıyıklarını çıkartan Ronaldo karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen minik taraftar, daha sonra yıldız futbolcuya sarıldı. Portekizli futbolcu daha sonra imzalı topu taraftara vererek yoluna devam etti.