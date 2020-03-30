Ronaldinho'nun hapishane günleri: Cezaevi avlusunda ayak tenisi oynadığı görüntüler gündem oldu

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Ronaldinho'nun, hapishane avlusunda cezaevindeki arkadaşlarıyla ayak tenisi oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ronaldinho'nun daha önce kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedilmiş ve hapisle cezalandırılmıştı. Ronaldinho'nun sahte pasaportu aldığı iddia edilen Dalia Lopez, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hakim karşısına çıkmamıştı.

Dalia Lopez'in mahkemede suçunu itiraf etmesi üzerine kuran Ronaldinho'nun, hapishaneden çıkması da gerçekleşmemiş oldu.