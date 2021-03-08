Roman kadınlardan Kaftancıoğlu’na 8 Mart ziyareti: "Herkes için eşit ve kapsayıcı bir ülke hayal ediyoruz"

Gaziantep, Hatay, Edirne, İzmir’den İstanbul’a gelen bir grup Roman kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ziyaret etti. Roman Diyalog Ağı (RODA) Koordinatörü Elmas Arus, Roman kadınların ilk defa 8 Mart’ı kutlamak üzere İstanbul’da bir araya geldiğini ifade etti.

"Herkes için eşit ve kapsayıcı bir ülke hayal ediyoruz"

Duvar'dan Hemra Nida'nın haberine göre, kadınların yaşadıkları zorlukları dayanışmayla aşacağını kaydeden Arus, “Kadınlar bu anlamda birbirine güç veriyor, umut oluyor. Herkes için daha eşit ve kapsayıcı bir ülke hayal ediyoruz. Bu da ancak birinin diğerini ötekileştirmediği bir bakış açısıyla olur” dedi.

Toplantıya Gaziantep’ten katılan Necla Buluter, çocukları eğitime kazandırmak için İlk Umut Toplum Merkezi adında bir merkez kurduklarını anlattı. Abdal çocukların okulda dışlandığını, onları okula kazandırmak için mücadele ettiklerini anlatan Buluter, özellikle kız çocuklarının eğitim almasını önemsediğini, hakları bakımından toplumun bilinçlenmesinin ancak böyle mümkün olacağını belirtti.

Şanlıurfa’dan Saadet Arslan, Domların alt tabakada görüldüğünü, ezildiğini, toplumun bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti. Dom kadınlarının gördüğü şiddete de dikkat çeken Arslan, kadınların bilinçlendikçe bu durumla mücadele edebileceğini söyledi.

"Toplumun güçlenmesi kız çocuklarını okutmaktan geçiyor"

Samsun’dan Feray Özlaf, Roman toplumunda çocuk yaşta yapılan evliliklerin son bulması için mücadele ettiklerini anlattı. Çocukları okutmadan toplumun kalkınamayacağının altının çizen Özlaf, artık Roman çocuklarına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Roman kadınların kendilerini anlatmaktan yorulduğunu kaydeden Özlaf, toplumun en temel haklarına doğal bir şekilde ulaşmasının şart olduğunu anlattı. İzmir’den Ceren Pekbalıkçı, Roman kadınların ev temizliği, çiçekçilik gibi gündelik ve güvencesiz işlerde çalıştığını belirtti. Kadınların güvenceli işlerde istihdam edilmesi gerektiğini aktardı.

Gaziantep’den Duygu İspir, toplumun tüm yükünün kadınların üstünde olduğunu ifade ederek kadınların haklarına erişebilmesi için politik mücadelenin şart olduğunu söyledi. Hatay’dan Zeynep Tunç, Roman olarak üniversite okuyan az sayıdaki kadından biri olduğunu belirterek eğitim hayatı boyunca yaşadığı ayrımcılıkla ilgili örnekleri paylaştı. Toplumun güçlenmesinin kız çocuklarını okutmaktan geçtiğini söyledi.

"Kadınlar mevcut hikâyeleri değiştirecek güce sahip"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Roman kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı bir kader olarak görmeyip bunu değiştirmek istediğini söyledi. “Kadınlar bir şeyleri değiştirmek isterse değiştirir” diyen Kaftancıoğlu, kadınların mevcut hikayeleri değiştirebilecek güce sahip olduklarını dile getirdi ve Roman, Dom, Lom ve Abdal kadınları buluşturan RODA'yı tebrik etti.