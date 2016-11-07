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Roma yakınlarında hortum; 2 kişi hayatını kaybetti!

07 Kasım 2016 17:00

İtalya'da Roma yakınlarında meydana gelen hortum 2 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Lazio bölgesini etkisi altına alan fırtına ve yağıştan sonra meydana gelen hortum bölgede sokak ve evlere zarar verirken Cesano ve Ladispoli kentlerinde iki kişinin ölümüne neden oldu. Ladispoli'de hortum bir binanın en üst iki katındaki duvarların çökmesine sebep olurken 47 yaşındaki Hint asıllı bir vatandaş binadan düşen duvar parçalarının altında kaldı. Cesano'da ise 64 yaşındaki bir vatandaş da yıkılan bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

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