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Roger Waters'tan 25 yıl sonra ilk albüm

21 Nisan 2017 20:50

Pink Floyd'un eski vokalisti, İngiliz müzisyen Roger Waters, 25 yıldan sonra ilk albümünü yayınlıyor. 1992’deki Amused to Death'ten sonra yayınlanacak ilk stüdyo albümün adı "Is This the Life We Really Want?". Yayınlanma tarihi 19 Mayıs olarak duyurulan albümün çıkış tarihi 2 Haziran’a ertelendi. Göçmenlik sorununa da dikkat çeken "The Last Refugee" şarkının yer aldığı albümü prodüktör Nigel Godrich kaydetti. "Modern dünyanın gözü kara izahı" Albümde 12 şarkı yer alıyor: "When We Were Young, Déjà Vu, The Last Refugee, Picture That, Broken Bones, Is This the Life We Really Want?, Bird in a Gale, The Most Beautiful Girl, Smell the Roses, Wait for Her, Oceans Apart ve Part of Me Died" Waters’ın ”Modern dünyanın ve belirsiz zamanların gözü kara bir izahı” olarak tanımladığı albüm, bu cumadan itibaren ön siparişleri başlayacak. Waters’ın vokali, bası ve akustiğinin yanında Nigel Godrich, klavye ve gitarda katkıda bulunuyor. Joey Waronker, Jonathan Wilson, Gus Seyffert, Lee Pardini, Roger Manning, Lucius, Jessica Wolfe ve Holly Proctor gibi isimler albümde çaldı. Pink Floyd'un efsanesi "The Wall"un yaratıcısı Waters, 5 Ağustos 2013'te Türkiye'de verdiği konserde Gezi olaylarında hayatını kaybedenleri fotoğraflarıyla anmıştı.

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