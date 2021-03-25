‘Kanalizasyon kokusu’ cinayetinde sanığa 30 yıl hapis cezası

İstanbul'da rögardan gelen kokular nedeniyle çıkan kavga sonrası iki kişinin ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı.

İstanbul- Sancaktepe’de geçen yıl rögardan gelen kokular nedeniyle tartışıp kavga ettiği yan bina komşusu Zeki Öğrek'in çocukları Seyithan Öğrek (36) ile Alican Öğrek’i (38) tabancayla başlarına ateş ederek öldürdüğü iddia edilen müteahhit Şeker Şimşek'in (63) yargılandığı dava karara bağlandı.

Şeker Şimşek'in eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getiren mahkeme heyeti, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan sanık Şimşek'i toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kavga sırasında silahla Şeker Şimşek'e ateş ettiği iddia edilen müşteki-sanık Zeki Öğrek'in ise "Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme" suçundan kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu müşteki-sanık Şeker Şimşek katıldı. Duruşmada müşteki-sanık Zeki Öğrek ile taraf avukatları da hazır bulundu. Müşteki-sanık Zeki Öğrek savunmasında "Ben Şeker Şimşek'e ateş etmedim. Elinden silahı alıp polise teslim ettim. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, benim de beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Müşteki-sanık Şeker Şimşek ise son sözü sorulduğunda "Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. İşlemediğim bir suçtan bir seneden fazladır yatmaktayım. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.