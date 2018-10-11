Rockçı İmam'dan kendisini ihraç eden Diyanet'e: 8 milyar TL bütçe ile ne yaptılar?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet tarafından yaptığı Rock müzik ile İslam töresine aykırı olmakla suçlanarak ihraç edilen Rockçı İmam lakaplı Ahmet Muhsin Tüzer, Halk TV'de Çağlar Cilara'ya çarpıcı açıklamalar yaptı. Rock müziğin kendisi için Allah'a giden yol olduğunu söyleyen Rockçı İmam, "Hakikatleri daha kapsamlı anlama ve evrensel değerleri kavramada Rock müzik etkili oldu" dedi. "İslam adına, ülkenin milli manevi değerleri adına, Hazreti Muhammed adına, Kuran adına bugün Diyanet İşleri Başkanlığı 8 milyar lira bütçeyle ne yapmış, Ahmet Muhsin Tüzer ne yapmış? Eğer benden daha fazla hizmet etmişlerse insanlığa, gençliğe ben dava da açmayacağım, özür dileyeceğim"