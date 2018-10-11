T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rockçı İmam'dan kendisini ihraç eden Diyanet'e: 8 milyar TL bütçe ile ne yaptılar?

11 Ekim 2018 15:03

Geçtiğimiz günlerde Diyanet tarafından yaptığı Rock müzik ile İslam töresine aykırı olmakla suçlanarak ihraç edilen Rockçı İmam lakaplı Ahmet Muhsin Tüzer, Halk TV'de Çağlar Cilara'ya çarpıcı açıklamalar yaptı. Rock müziğin kendisi için Allah'a giden yol olduğunu söyleyen Rockçı İmam, "Hakikatleri daha kapsamlı anlama ve evrensel değerleri kavramada Rock müzik etkili oldu" dedi. "İslam adına, ülkenin milli manevi değerleri adına, Hazreti Muhammed adına, Kuran adına bugün Diyanet İşleri Başkanlığı 8 milyar lira bütçeyle ne yapmış, Ahmet Muhsin Tüzer ne yapmış? Eğer benden daha fazla hizmet etmişlerse insanlığa, gençliğe ben dava da açmayacağım, özür dileyeceğim"

ETİKETLER

roçkcı imamdiyanetihraçsoru8 milyartlrockimamahmet muhsin

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2020

Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

Antarktika’da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk Levent, bebek bezi reklamında oynadı

Okul servisinin devrildiği anlar kamerada

CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a videolu 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk...

Demirtaş İdlib'i yazdı: Erdoğan dönülmez akşamın ufkunda artık...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24