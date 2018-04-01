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Robot Sophia, kur yapan Will Smith'i reddetti, şakalarına karşılık vermedi

01 Nisan 2018 13:35

Ünlü aktör Will Smith, robot Sophia ile sohbet etti. Smith, kendi Youtube kanalında yayımlanan videoda tüm çabasına rağmen Sophia'yı etkilemeyi başaramadı. Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği insansı Robot Sophia'nın, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Will Smith ile baş başa sohbeti büyük ilgi gördü. 49 yaşındaki aktörün Youtube kanalında yayımlanan videoda Sophia rahat tavırlarıyla dikkat çekti. 21 yıllık evli Hollywood yıldızının flört ‘taktiklerini' demode bulan Sophia, videonun başında Smith'in uzattığı kadehi geri çevirdi. Sophia, ufak şakalar yaparak ortamı ısıtmayı deneyen ünlü oyuncuyu “Şaka yapmak, akıl dışı bir insan davranışıdır” diyerek yanıtladı. Smith, “Robotların en sevdiği müzik türü ağır metaldir” diyerek Sophia'yı güldürmeye çalışsa da yapay zeka ile donatılmış robotun esneyen ve uyuyor taklidi yapan suratıyla karşılaştı. Ardından Sophia “Robotlar metalden değil; daha çok silikon, plastik ve karbon fiberden üretilir” diyerek ünlü oyuncuyu düzeltmeyi de ihmal etmedi. Türkiye'ye ilk kez 19 Nisan'da gelecek olan Sophia, 5'incisi düzenlenecek Marketing Meetup'a konuk olacak.

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