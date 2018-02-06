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Robot, Bakan Arslan'ı uyardı: Yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum...

06 Şubat 2018 16:22

Dünya Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'daki Bilim Teknolojileri Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilen programda, Denizcilik Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, kendisine yavaş konuşması gerektiğini söyleyen Robot Sanbot'a tepki gösterdi. Robot Sanbot'a daha sonra yeniden programlandı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Ankara'da yapılan Güvenli İnternet Günü programında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fethi Sayan'ın ardından kürsüye Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan çıktı. Arslan'ın konuşma sırasında güvenli internetin önemine değindi. Programın sunucusu olan robot Sanbot araya girerek ”Yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum” dedi. Robotun bu sözleri Arslan'ı rahatsız etti. Sanbot daha sonra da ”Neden bahsediyorsun' deyince Bakan Arslan kızdı ve “Değerli arkadaşlar belli ki birileri robotu kontrol etmek durumunda. Kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa gereğini yapın lütfen” dedi.

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